Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir plastik geri dönüşüm fabrikası akşam saatlerinde alev alev yandı. Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

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Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!

Sanayinin kalbi Kocaeli Gebze de plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Balçık Mahallesi, 3237 Sokak üzerinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Yangının belirlenemeyen bir sebeple çıktığı belirtilirken aniden parlayan alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli’nin her ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese giden itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!

YANGIN KONTROL ATINA ALINDI

Öte yandan vatandaşların, yangını söndürmekle meşgul olan itfaiye ekiplerine yangının bir an önce söndürülmesi hususunda tepki gösterdikleri görüldü. Jandarma ekipleri, şahısları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın 2 saat sonra söndürüldü. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangında, dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!

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