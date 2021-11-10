Kocasını terk edip sevgilisine kaçtı, kadının itirafı şoke etkisi yarattı!: Beni çırılçıplak soydu kapının önüne koydu!

Karaman'da yaşamını sürdüren Adem Kiraz, sürekli evden kaçan eşinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

Kiraz, "Eşim Fatma Kiraz, çarşıya gidiyorum diye çıkıp, 2 yıl önce kaçmış olduğu kişiye tekrar kaçtı. 12 gün sonra tekrar eve geldi. 3 gün durup tekrar kaçtı. Karım evden toplamda 15 kez kaçtı. Eve geri dönsün!" dedi.

BAŞKASIYLA 3 YIL RESMİ NİKAHSIZ YAŞADIĞI EŞİNİ AFFEDİP TEKRAR NİKAH YAPTI

Eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını dile getiren Adem Kiraz, "Muhammet Keleş ile 3 yıl resmi nikahsız yaşamış. Bana döndüğünde çocuğumuz var diye barışıp tekrar nikah yaptım. Eşim tekrar aynı adama kaçtı. Gülnar'da ıssız bir yerde yaşıyorlar. Kesin olarak ayrılmak istiyorum nikahı bozmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİ ÇIRILÇIPLAK SOYDU, KAPININ ÖNÜNE KOYDU"

Canlı yayına katılan Fatma Hanım ve Muhammet Bey Adem Kiraz ile yüzleşti. Taraflar akıllara durgunluk veren iddialarda bulundu. Yan odadan canlı yayına bağlanan Muhammet Bey, ilk Fatma Hanım'ın kendisine geldiğini ve geri gittiğini söyledi.

Fatma Hanım, "Muhammet beni çırılçıplak soydu, kapının önüne koydu. Bunu hayatın gerçeklerini öğrenmem için yapmış" diyerek herkesi şaşırttı.