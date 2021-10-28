Kognitif ne demek, TDK'ya göre Kognitif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kognitif ne demek? Kognitif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kognitif kelimesi. Peki kognitif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kognitif nedir, kognitif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOGNİTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kognitif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kognitif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kognitif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilişsel

