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Koketlik ne demek, TDK'ya göre Koketlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Koketlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Koketlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Koketlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Koketlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Koketlik ne demek, TDK'ya göre Koketlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koketlik ne demek? Koketlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koketlik kelimesi. Peki koketlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koketlik nedir, koketlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KOKETLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koketlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre koketlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koket olma durumu

KOKETLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sesi yine tatlılaşıyor, kıyafetine, tavırlarına bir koketlik geliyordu.

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