Kolesterol ne demek, TDK'ya göre Kolesterol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolesterol ne demek? Kolesterol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolesterol kelimesi. Peki kolesterol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolesterol nedir, kolesterol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOLESTEROL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolesterol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kolesterol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kolesterol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kanda ve büyük ölçüde ödde bulunan, besinlerle alınan sterol, kolesterin

