Kolombiyalı öğretmenin skandal zoom videosu! Öğrencilerin gözü önünde eşiyle özel anlar yaşadı

Kolombiya'da Ruben Dario Parras isimli bir fizik öğretmeni, zoom aracılığıyla yaptığı derste bir ara verdi. Molada kamerayı açık unuttuğundan habersiz olan öğretmen, yanına gelen eşinin bluzunu kaldırıp göğüslerini öptü. Ardından fark edildiğini anlayan öğretmen ne kadar özür dilese de hakkında soruşturma başlatıldı.