Bakan Soylu ''Katliam önlendi'' demişti! Olay anının görüntülerine ulaşıldı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleşecek bir katliamın önlendiğini geçtiğimiz günlerde ekranlarda kamuoyuna duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o konuşmasının ardından yapılan operasyonun görüntülerine ulaşıldı. 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği o anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.
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