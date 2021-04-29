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  3. Bakan Soylu ''Katliam önlendi'' demişti! Olay anının görüntülerine ulaşıldı

Bakan Soylu ''Katliam önlendi'' demişti! Olay anının görüntülerine ulaşıldı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleşecek bir katliamın önlendiğini geçtiğimiz günlerde ekranlarda kamuoyuna duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o konuşmasının ardından yapılan operasyonun görüntülerine ulaşıldı. 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği o anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.

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29 Nisan 2021 Perşembe 09:43
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