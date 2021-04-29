Bakan Soylu ''Katliam önlendi'' demişti! Olay anının görüntülerine ulaşıldı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleşecek bir katliamın önlendiğini geçtiğimiz günlerde ekranlarda kamuoyuna duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o konuşmasının ardından yapılan operasyonun görüntülerine ulaşıldı. 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği o anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.