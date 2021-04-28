Çin'de başıboş gezen bizon küçük çocuğa acımadı!

Çin'de küçük bir çocuk, başıboş kalan bir bizon saldırısına uğradı. Bizonun boynuz darbelerinden kaçamayan çocuğu bizon tarafından havaya fırlatıldı. O korkunç anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedilirken bizonun uzaklaşmasının ardından çocuk da sendeleyerek olay yerini terk etti.