Çin'de başıboş gezen bizon küçük çocuğa acımadı!
Çin'de küçük bir çocuk, başıboş kalan bir bizon saldırısına uğradı. Bizonun boynuz darbelerinden kaçamayan çocuğu bizon tarafından havaya fırlatıldı. O korkunç anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedilirken bizonun uzaklaşmasının ardından çocuk da sendeleyerek olay yerini terk etti.
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