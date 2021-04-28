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  3. Çin'de başıboş gezen bizon küçük çocuğa acımadı!

Çin'de başıboş gezen bizon küçük çocuğa acımadı!

Çin'de küçük bir çocuk, başıboş kalan bir bizon saldırısına uğradı. Bizonun boynuz darbelerinden kaçamayan çocuğu bizon tarafından havaya fırlatıldı. O korkunç anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedilirken bizonun uzaklaşmasının ardından çocuk da sendeleyerek olay yerini terk etti.

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28 Nisan 2021 Çarşamba 11:55
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