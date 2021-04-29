Hava Durumu 29 Nisan 2021 | Doğu'da sağanak yağış etkili olacak!

Meteoroloji'den gelen bilgiler göre Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar etkili olurken diğer illerimizde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.