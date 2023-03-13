Türkiye'de ticaret amaçlı bir şirket kurmak için öncelikle Türk Ticaret Kurumu'nun maddelerine göre hareket etmek sizin için büyük yarar sağlayacaktır. Ticaret amaçlı kurulan şirketler için hangi ürünü satacağı bir şirketin kimlerce kaç kişi kuracağı, şirketin unvanı gibi birçok işlemin adım adım belirlenmesi gerekir. Bu surette bir şirketin kurulması için de şirketin türü çok önemlidir. Bu kapsamda Komandit Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur? bu soruların cevabı haberimizde...

KOMANDİT ŞİRKET NEDİR?

Komandit şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.

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Komandit şirketlerin en belirgin özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır. Bu şekilde doğrudan ticaretle uğraşmadan kazanç elde etmek imkânı sağlandığı gibi, ticari yeteneği ve bilgisi olup, yeterli sermayesi olmayan kimseler için de ticaretle uğraşma olanağı elde edilmiş olur.

KOMANDİT ŞİRKET NASIL KURULUR?

Komondit şirket kurmak için gerekli olan önemli işlemleri yerine getirmek gerekir. Öncelikle gerekli kurumlara belirlenen evraklarla başvuru yapılmalıdır. Hazırlanan gerekli ve önemli evraklar mali müşavirliklerce ilgili kurumlara teslim edilmesi gerekir. Yeni bir iş kurmak istiyorsanız öncelikli olarak bir mali müşavire gidip danışmanız ve gerekli işlemler için bilgi almanız gerekir.

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KOMANDİT ŞİRKET ÖZELLİKLERİ

Komandit şirket kurulumu en kolay şirketlerden birisidir.

Az bir sermaye ile de kurulabilen bu şirket ilk aşamada masrafsız olmaktadır.

Komandit şirket bir kişi veya daha fazla kişi ile de kurulması mümkündür.

Ortak olan herkes vergi mükellefi olmaktadır.

Şirketin ortakları kardan ve zarardan eşit şekilde sorumlu tutulur.