Bir şirket kurmadan önce yapılması gereken birçok işlem olduğu gibi öncesinde de birçok araştırmalar yerine getirilmelidir. Kurmak istediğiniz şirketin ne işle meşgul olacağını, şirketin adı, ortaklar ve sayıları, gerekli olan evrakların teslimi ve devletin koyduğu kurallara uygun gerekli işlemleri yerine getirmeniz en önemli kriterlerdendir. Ticaretini yapacağınız şirketin ise hangi türü kapsadığını bu noktada bilmek çok önemlidir. Birçok şirket türleri arasında en önemlisi de Şahıs şirketleridir. Şirket kurmak isteyen vatandaşlar ise Şahıs Firması Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur? gibi sorulara yanıt aramaktadır. İşte bu soruların cevapları ise haberimizde...

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ŞAHIS FİRMASI NEDİR?

Ticaret amacı ile kurulan bir şirket, gerçek kişiler arasında kurulan şirket türüdür. Küçük ölçekli şirketlerdir. Şahıs şirketleri gerek tek bir kişi ile gerekirse birden fazla ortak ile de kurulabilir. Şahıs şirketleri diğer şirket türlerine göre çok daha küçük bir yapıya sahiptir. Şahıs şirketleri herkes bireysel olarak bir iş sahibi olabilmektedir.

ŞAHIS FİRMASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kurulması en kolay şirket türüdür.

Herhangi bir asgari sermaye gerektirmez.

Bir veya birden çok kişi ile kurulabilir.

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Ortakların hepsi vergi mükellefidir.

Ayrıca ortaklar kar ve zarardan sorumlu tutulur.

Şirketten hisse satılmak istendiğinde diğer ortakların onayı alınmalıdır.

Tüm ortakların oyları eşittir.

ŞAHIS FİRMASI NASIL KURULUR?

Gereken resmi evrakların yerine getirilmesi gerekir. Gerekli evrakları ve belgeleri ilgili resmi kurumalara iletilmelidir. Belgeler kişiler tarafından bizzat resmi kurumlara iletilmelidir. İlgili belgeler mali müşavirlere iletilmelidir. Eğer bir şirket açmaya karar verdiyseniz önceliğiniz şirketinizin ne ile ilgileneceğini belirlemek ve belirlediğiniz konuları mali müşavire danışarak hareket etmeniz önemli bir aşamadır.