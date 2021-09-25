Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kompleci ve İş İlanları

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) görev tanımı nedir, Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) ne iş yapar, Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Tanımı;

Numune ürün ve dikim talimatı doğrultusunda dikeceği ürünü analiz eden ve dokuma kumaşı özelliğine göre dokumada ürün oluşturmak için gerekli dikiş makinelerini kullanabilen, kesimhane tarafından kesilmiş ürünü dikerek seri üretim yapabilme özelliklerine sahip kişidir.

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Maaşları

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) maaşı ortalama aylık 3.450 - TL’dir. En düşük Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Ne İş Yapar?

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak,

b) İş hazırlığı yapmak,

c) Dikim öncesi iş planı yapmak,

d) Yardımcı aparatları makineye takmak,

e) Dikiş tekniklerini incelemek,

f) Dokuma ana kumaşın kesimini incelemek,

g) Overlok makinesinde dikim yapmak,

h) Çiftiğne makinesinde dikim yapmak,

i) Punteriz makinesinde dikim yapmak,

j) Diğer dikiş makinelerinde dikim yapmak,

k) Süsleme, sağlamlaştırma ve kapama işlemleri yapmak,

l) Makinenin bakımını ve temizliğini yapmak

m) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)Meslek Ana Grubu

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) mesleğinin meslek kodu 8152.23 olarak belirlenmiştir



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