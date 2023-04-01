Konut kiracısı bir vatandaş Din İşleri Yüksek Kurulundan kira artışı fetva talep etti, işte o yanıt?

Trabzon'da isminin açıklanmasını istemeyen konut kiracısı bir vatandaş, Din İşleri Yüksek Kuruluna elektronik ortamda başvuruda bulunarak konut kirasında ev sahiplerinin kanuni zorunluluk gereği yüzde 25 oranında artış yapmak yerine, bu kurala aykırı olarak daha fazla kira artış oranı belirlemesi halinde ev sahibi açısından meydana gelen durum hakkında fetva talebinde bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Konut kiracısı bir vatandaş Din İşleri Yüksek Kurulundan kira artışı fetva talep etti, işte o yanıt?

Trabzon'da konut kiracısı bir vatandaşın Din İşleri Yüksek Kurulundan fetva talebi neticesinde konut kiralarında devlet tarafından konulan yüzde 25 üst sınır artış oranına hem ev sahibinin hem de kiracının riayet etmesi gerektiği fetvası bildirildi.

Trabzon'da isminin açıklanmasını istemeyen konut kiracısı bir vatandaş, Din İşleri Yüksek Kuruluna elektronik ortamda başvuruda bulunarak konut kirasında ev sahiplerinin kanuni zorunluluk gereği yüzde 25 oranında artış yapmak yerine, bu kurala aykırı olarak daha fazla kira artış oranı belirlemesi halinde ev sahibi açısından meydana gelen durum hakkında fetva talebinde bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, fakihlerin piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek ticari faaliyetlerde aşırı bir şekilde suni fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale (narh) yetkisini kabul ettiklerini (Merğinani, el-Hidaye, 4/378) bildirerek buna göre; kira artışı hakkında ilgili mevzuatta belirtilen üst sınıra, hem ev sahibinin hem de kiracının riayet etmesi gerektiği konusunda fetva cevabında bulundu.

Konut kiracısı bir vatandaş Din İşleri Yüksek Kurulundan kira artışı fetva talep etti, işte o yanıt?

KONUT KİRACISI BİR VATANDAŞ DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNDAN KİRA ARTIŞI FETVA TALEP ETTİ

Bilindiği üzere 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7409 sayılı Kanunun 4. maddesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa eklenen Geçici 1. maddeye göre, 11.6.2022 ilâ 1.7.2023 tarihleri arasında yenilenen konut kiraları bakımından kira artışlarına yönelik olarak yüzde 25'lik sabit bir oran belirlenmişti. Evini kiraya vermiş bulunan ev sahipleri ile kiracılar arasında 1.07.2023 tarihi öncesinde yapılacak kira yenileme anlaşmalarında bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla anlaşma yapılması gerektiği hususunda kanuni düzenlemeyle sınırlama konulmuştu.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Bilerek veya bilmeyerek kusmak orucu bozar mı?
Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Bilerek veya bilmeyerek kusmak orucu bozar mı?
Beklenen misafir geldi! On bir ayın sultanı kapıda, ilk teravih ve sahur ne zaman?
Beklenen misafir geldi! On bir ayın sultanı kapıda, ilk teravih ve sahur ne zaman?
Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?
Kumluca’da Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii ibadete açıldı? Saricasu Dariyemezler Hz. Ali Camii nerede?
Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
Sahife-i Seccadiye nedir, içinde neler var, hangi dine ve hangi mezhebe aittir?
Son Haberler
Trafo bomba gibi patladı! 2 kişi ise yaralandı!
Trafo bomba gibi patladı! 2 kişi ise yaralandı!
Konut kiracısı bir vatandaş Din İşleri Yüksek Kurulundan kira artışı fetva talep etti, işte o yanıt?
Konut kiracısı bir vatandaş Din İşleri Yüksek Kurulundan kira artışı fetva talep etti, işte o yanıt?
YSK Başkanı adayların pusula sırası için kura çekimi gerçekleştirdi!
YSK Başkanı adayların pusula sırası için kura çekimi gerçekleştirdi!
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat! Kredi notunu yükseltmenin tek yolu burada: Bankalar kredi vermek için sıraya girecekler!
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat! Kredi notunu yükseltmenin tek yolu burada: Bankalar kredi vermek için sıraya girecekler!
Çok Okunanlar
Örfiye isminin anlamı nedir, Örfiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Örfiye isminin anlamı nedir, Örfiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mağrur isminin anlamı nedir, Mağrur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mağrur isminin anlamı nedir, Mağrur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gözlem isminin anlamı nedir, Gözlem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gözlem isminin anlamı nedir, Gözlem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nudiye isminin anlamı nedir, Nudiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nudiye isminin anlamı nedir, Nudiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"