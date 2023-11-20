Konya’ da yolcu otobüsü alev topuna döndü!

Yangın, Konya’nın saat 08.00 sıralarında Adana - Konya Kara yolu üzeri, Ereğli ilçesi Çakmak Mahallesi Makas Mevkisinde meydana geldi.

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Konya’ da yolcu otobüsü alev topuna döndü!

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı.
Yangın, saat 08.00 sıralarında Adana - Konya Kara yolu üzeri, Ereğli ilçesi Çakmak Mahallesi Makas Mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Hatay’a giden ve içerisinde 40 yolcusu bulunan A.Y. idaresindeki 31 AJD 431 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü A.Y., otobüsü yol kenarında bulunan bir tesisin park alanına çekerek hemen yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine tesise itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya’ da yolcu otobüsü alev topuna döndü!

Yangın hızlı bir şekilde büyürken, otobüs alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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