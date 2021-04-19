Koronadan ölen arkadaşından ilginç vasiyet! Sokak ortasında etrafa çuval çuval para saçtı

Geçtiğimiz günlerde New York'ta ki Times Meydanı'nda bir kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden bir arkadaşının vasiyeti üzerine birkaç çuval dolusu parayı etrafa saçtı. Ölen arkadaşının paranın sağlık karşısında öneminin olmadığını vurgulanmasını istediğini söyleyen kişinin bu videosu sosyal medyada viral oldu.