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  3. Rusya'da ağaca çarpan kayakçının acı sonu!

Rusya'da ağaca çarpan kayakçının acı sonu!

Rusya'nın Kamçatka Adası'nda düzenlenen Avaçka maratonunda 56 yaşındaki bir kayakçı, yarışma esnasında hızla girdiği virajı alamayarak yol kenarında duran ağaca çarptı. Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle oracıkta hayatını kaybederken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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19 Nisan 2021 Pazartesi 10:00
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