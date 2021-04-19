Hava Durumu 19 Nisan Pazartesi | Haftanın ilk gününde Kuzey'de sağanak yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken hava sıcaklığının ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.