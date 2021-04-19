  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Hava Durumu 19 Nisan Pazartesi | Haftanın ilk gününde Kuzey'de sağanak yağış etkili olacak!

Hava Durumu 19 Nisan Pazartesi | Haftanın ilk gününde Kuzey'de sağanak yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken hava sıcaklığının ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

{TITLE_STRIP}Müge Anlı'nın Vurgun şarkısı performansı dinleyenleri mest etti!

{TITLE_STRIP}Elindeki su tabancasıyla hırsızın aklını aldı!

{TITLE_STRIP}Vatman treni zor durdurdu! Ölüme ramak kala canını zor kurtardı!

{TITLE_STRIP}Kendisini ve arkadaşlarını taciz eden patronundan feci şekilde intikam aldı!

 

19 Nisan 2021 Pazartesi 08:33
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Hava Durumu 19 Nisan Pazartesi | Haftanın ilk gününde Kuzey'de sağanak yağış etkili olacak!
Hava Durumu 19 Nisan Pazartesi | Haftanın ilk gününde Kuzey'de sağanak yağış etkili olacak!
Hava Durumu 16 Nisan Cuma 2021 | Haftanın son gününde sağanak yağışlar kapıda!
Hava Durumu 16 Nisan Cuma 2021 | Haftanın son gününde sağanak yağışlar kapıda!
Sosyal medya fenomeninden Nihat Hatipoğlu'na efsane soru: Kripto para ile hacca gidilir mi?
Sosyal medya fenomeninden Nihat Hatipoğlu'na efsane soru: Kripto para ile hacca gidilir mi?
Koronavirüsün öldürmediği kişi silahlı saldırı da can veriyordu!
Koronavirüsün öldürmediği kişi silahlı saldırı da can veriyordu!
Türkiye işitme Engelliler Federasyonu Yöneticisi Faruk Demir'den olay yaratacak görüntüler! Engelli gence şiddet uyguladı!
Türkiye işitme Engelliler Federasyonu Yöneticisi Faruk Demir'den olay yaratacak görüntüler! Engelli gence şiddet uyguladı!
Tramvay beklerken kalp krizi geçire adama güvenlik görevlisinden kritik müdahale!
Tramvay beklerken kalp krizi geçire adama güvenlik görevlisinden kritik müdahale!
14 Nisan Çarşamba Hava Durumu | Yağışlar gün boyu bazı illerimizde etkili olacak!
14 Nisan Çarşamba Hava Durumu | Yağışlar gün boyu bazı illerimizde etkili olacak!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 190. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Bahar, Hızır'ın hayatını kurtarıyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 190. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Bahar, Hızır'ın hayatını kurtarıyor!
Mustafa Üstündağ Bodrum'da çıkan bir kavgaya karıştı! Hakkında gözaltı kararı çıktı
Mustafa Üstündağ Bodrum'da çıkan bir kavgaya karıştı! Hakkında gözaltı kararı çıktı
Market sahibinin zor anları! Aşırı rüzgar içi dolu dondurma dolabı uçurdu!
Market sahibinin zor anları! Aşırı rüzgar içi dolu dondurma dolabı uçurdu!