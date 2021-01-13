Koronavirüs aşısında sağlık çalışanları için randevular başladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında bir yılı maskeler ardında geride bırakırken, tedbir ve kısıtlamalar birçok insanın canına tak etmişken, sevdiklerimizi görememenin hüznü iliklerimize kadar işlemiş ve artık dayanacak gücümüz kalmamışken yeni bir gelişmeyle tüm umutlar yeniden canlandı.

RANDEVULAR VERİLMEYE BAŞLANDI

Çin'den ülkemize getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci devam ederken, koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

Kimler ne zaman aşı olacak? | Aşılama takvimi

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı.

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Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise perşembe veya cuma günü başlaması bekleniyor.

Aşı randevu sistemi açıldı mı? Ne zaman açılacak? Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

Hürriyet'in akardığı habere göre 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından test süreci başlarken, bugün koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı.

Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.

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"ÖNCELİKLİ GRUPTA DEĞİLSİNİZ" UYARISI

Vatandaşlardan öncelik sıralamasında olmayanlar, sistemde randevu sorgulamak istediğinde şu uyarı mesajıyla karşılaşıyor: "Kovid-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir."