Koronavirüs Bilim Kurulu, tam kapanma öncesi toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın önüne geçilmesi için 29 Nisan başlayacak olan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanma öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda salgındaki son durum, hastanelerde yaşanan doluluk oranı, aşılama çalışmaları, yerli aşı çalışmalarındaki son durum, yakın zamanda Türkiye'de vatandaşlara uygulanmaya başlanacak olan Sputnik V aşısının konuşulması bekleniyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Saat 16.30'daki toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de YouTube platformu üzerinden açıklama yapacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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