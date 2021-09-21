Koronavirüs sürerken önemi bin kat daha arttı! Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı! Fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz yıl tedarik sorununda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Koronavirüs Bilim Kurulu'nun belirlediği kişilere yapılan grip aşılarının stokunda bu yıl sorun yaşanması beklenmezken aşılar eczanelere gelmeye başlandı. Kurda yaşanan artış nedeniyle geçtiğimiz yıl 72 TL'den satılan grip aşıları bu yıl 85.12 TL'den satılacak.

GERİ ÖDEME LİSTESİNDE BULUNMUYOR

Pandemi sürecinde uzmanların risk grubunda yer alan vatandaşlara olmalarını önerdiği grip aşıları hakkında konuşan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, aşının SGK geri ödeme listesinde bulunmadığını ifade etti.

HER YIL 650 BİN İNSAN ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası görüldüğünü, ölü sayısının da 650 bini bulduğuna işaret eden Saydan, vatandaşları aşı olmaları konusunda çağrı yaptı.

"AŞI, YAPILDIĞI GRİP SEZONU İÇİN ETKİLİ OLMAKTADIR"

Grinin ciddi bir hastalık olduğunu ve risk grubunda yer alan bireylerin yakalanması durumunda ciddi komplikasyonların gerçekleşebildiğine dikkat çeken Saydan, grip aşısının içeriğinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirildiğini söyledi. Aşıların içeriğini de değiştiğini kaydeden Saydan," Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır." dedi.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?

Aşının koruyucu etkisini aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşıların gribin en sık görülme başladığı dönemden önce yapılmasını gerektiğini ifade ederek, " Eylül ve kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer." diye konuştu.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?

Grip aşısının uygulanacağı kişiler hakkında bilgi veren Saydan," Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır." açıklamasında bulundu.

"KORONAVİRÜSE KARŞI KORUMUYOR"

Grip aşılarının koronavirüse karşı korumayacağını ifade eden Saydan," İnfluenza virüslere karşı korur. Koronavirüs, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha yıkıcı etkilere sahip olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemi büyüktür. Grip ve Kovid-19’u eş zamanlı olarak geçirmek size çok ağır tablolar çıkarabilir. Grip aşınızı yaptırıp önleminizi aldığınız takdirde bu ağır hastalık geçirme riskinizi azaltacaktır.” ifadelerini kullandı.

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