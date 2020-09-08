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  3. Koronavirüse tedavisi süren Ali Babacan'ın sağlık durumu belli oldu

Koronavirüse tedavisi süren Ali Babacan'ın sağlık durumu belli oldu

Koronavirüs salgının yakalanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şikayetlerinin azaldığını belirterek tedavisinin evde süreceğini söyledi.

Koronavirüse tedavisi süren Ali Babacan'ın sağlık durumu belli oldu

Eşi ve oğlunun koronavirüs salgının atlatmasına rağmen kendisi salgını atlatamayan ve  bazı sağlık sorunları sürdüğü için hastanede tedavi altına alınan  DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

ALİ BABACAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ali Babacan, bulgularında düzelme olduğunu belirterek koronavirüs tedavisinin evde süreceğini belirtti.Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı.  Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi.Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum."  ifadelerine yer verdi.

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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