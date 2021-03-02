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  3. 'Kötüyüm, gelin beni alın' dediği yakınını beklerken can verdi!

'Kötüyüm, gelin beni alın' dediği yakınını beklerken can verdi!

Antalya'da bisikletiyle turlayan 42 yaşındaki Hakan Paksoy isimli bir kişi bir süre sonra rahatsızlanıp bir bankta oturdu. O sırada bir yakınını cep telefonundan arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" diyen Paksoy, bir süre sonra oturduğu bankta hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken o anlar böyle görüntülendi.

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02 Mart 2021 Salı 17:41
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