'Kötüyüm, gelin beni alın' dediği yakınını beklerken can verdi!

Antalya'da bisikletiyle turlayan 42 yaşındaki Hakan Paksoy isimli bir kişi bir süre sonra rahatsızlanıp bir bankta oturdu. O sırada bir yakınını cep telefonundan arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" diyen Paksoy, bir süre sonra oturduğu bankta hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken o anlar böyle görüntülendi.