'Kötüyüm, gelin beni alın' dediği yakınını beklerken can verdi!
Antalya'da bisikletiyle turlayan 42 yaşındaki Hakan Paksoy isimli bir kişi bir süre sonra rahatsızlanıp bir bankta oturdu. O sırada bir yakınını cep telefonundan arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" diyen Paksoy, bir süre sonra oturduğu bankta hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken o anlar böyle görüntülendi.
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02 Mart 2021 Salı 17:41
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