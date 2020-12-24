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  3. KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?

KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklamasının ardından puanı 60 - 70 arasında olan adaylar, atamalarının yapılıp yapılamayacağını araştırmaya başladı. İşte 60 - 70 arası puanlarla nereye atanırım? sorusunun cevabı.

KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar için atanacakları yerler merak konusu oldu.  Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilir. Peki KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? Nerelere atanır? KPSS Ortaöğretimden kaç puan alınırsa atanılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM 602 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS ortaöğretim lise 60 puan maalesef birçok alımda işinize yaramayacaktır. Bu puan ile Belediyeler tarafından açılan zabıta memuru alımlarına veya KPSS'siz memur alımı yapan kurumlara başvuru yapabilirsiniz. Birçok kurum memur alımı yaparken minimum 70 puan şartı aramaktadır.

KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?

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KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?KPSS Ortaöğretim 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 puanla nereye girilir? | KPSS Ortaöğretim kaç puanla atanılır?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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