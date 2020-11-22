KPSS ortaöğretim K, L, M sorusu |KPSS ortaöğretim K, L, M sorusunun cevabı nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim sınavı hafta sonu Pazar günü uygulandı. 81 il genelinde yapılan sınavın ardından adaylar sınav sorularının cevaplarını aramaya koyuldu. Adaylar sınavda çıkan sorulardan akıllarında kalanları internetten araştırmaya başladı. O sorulardan biri de K, L, M sorusuydu.

KPSS ORTAÖĞRETİM K, L, M SORUSU

7 kişinin söylediği K,L,M şarkısı sorusu adayları bir hayli zorladı.

Türkçe testinin sonunda sözel mantık sorusu kısmında adaylara 7 kişinin söylediği K,L ve M şarkıları sorusu soruldu. 7 kişiden oluşan ekibin art arda şarkı söylediği K, L, ve M şarkılarını söyleyen ekibin hangi sırayla şarkıyı söylediği, kişilerin hangi şarkıyı söylediği sorularda soruldu.

Söz konusu metne 3 soru bağlanmıştı. Türkçe testinin son 3 sorusu oldukça kafaları karıştırdı. Türkçe sorularını biraz zaman alsa da kolaylıkla geçen adaylar, son üç soruda kazandıkları tüm zamanı harcadı.

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K, L, M SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

Soruda Ayşe, Burak, Cemil, Defne, Erdem, Funda ve Gizem adlı 7 kişinin K, L ve M adlı şarkıları art arda belirli bir sıraya göre söyledikleri, art arda aynı şarkıların söylenmediğine yer verildi.

Birçok aday bu soruda ciddi zaman kaybederken bazı adaylar 3üncü sorunun hatalı olduğunu iddia ediyor. Sorunun cevabı ise henüz bilinmemektedir.

KPSS ÖRTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları için ÖSYM'den verilen bir tarih henüz yok. 25 Ekim'de gerçekleşen KPSS Önlisans soru ve cevapları 26 Ekim saat 14'00'te yayımlandmıştı. KPSS Ortaöğretim sınav soru ve cevaplarının da aynı şekilde 1 gün sonra yani 23 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin 2020 yılı takvimine göre 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.