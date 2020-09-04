KPSS sınavında sokağa çıkma yasağı var mı?

KPSS 2020 lisans sınavı 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Artan vakalar nedeniyle İçişleri Bakanlığınca bir sokağa çıkma genelgesi yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor.

KPSS SINAVINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu uygulanacak KPSS lisans sınavının yapılacağı gün sokağa çıkma yasağı olmayacaktır. Bakanlık tarafından henüz yayımlanan bir genelge bulunmamaktadır. Resmi bir açıklama yapıldığı taktirde detaylar haberimizde yer alacaktır.

2020 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgesini çıkartabilir.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

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KPSS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. Kimlik Kartı almak için Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Müdürlük personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınava

başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir.

T.C. Kimlik Kartı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafının karşılaştırılması sonucunda bilgilerin aynı olması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

“Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir.

Adayın, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne giden adayın yanında, ilgili sınav için düzenlenen Sınava Giriş Belgesinin ve en az 1 fotoğrafının olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

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