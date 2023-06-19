Kritik toplantı ertelendi! İşte yeni tarih

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 19 Haziran Pazartesi günü planlanan toplantıda, Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalarla bir araya gelerek yeni ekonomi yönetimi ve izlenecek politikalarla ilgili beklentileri dinlemeyi planlıyordu. Ancak toplantı, 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.

Toplantıda, bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilettikleri sorunların teknik yönleriyle ilgili görüşmeler Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısından sonra gerçekleştirilecek.

Bankaların gündeminde, düzenlemeler, Merkez Bankası'nın dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlamaları gibi konular bulunuyor.

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Bakan Mehmet Şimşek, 16 Haziran Cuma günü Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yaptığı toplantılarda, ekonomik programın ayrıntıları ve gelecekteki politikalarla ilgili önemli konuları ele almıştı.

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