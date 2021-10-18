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Kübizm ne demek, TDK'ya göre Kübizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kübizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kübizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kübizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kübizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kübizm ne demek, TDK'ya göre Kübizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kübizm ne demek? Kübizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kübizm kelimesi. Peki kübizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kübizm nedir, kübizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÜBİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kübizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kübizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kübizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir sanat akımı

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