Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!

Küçükçekmece’de eşinden boşanan şahıs, eşini ve çocuklarını özlediğini söyleyerek 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!

Küçükçekmece’de eşinden boşanan şahıs, eşini ve çocuklarını özlediğini söyleyerek 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!

Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 sene önce eşinden boşanan Tarık A., bunalıma girerek 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıktı.

Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!

Şahıs daha sonra telefonuyla sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direk altına hava yastığı açarken, hattaki elektrikte kesildi.

Müzakereci polisler Tarık A.'yı aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Eski eşi ve çocuklarının gelmesini isteyen şahıs, bir süre sonra ikna olarak aşağıya indi. Alkol aldığı öğrenilen Tarık A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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