Küçükçekmece'de korkunç patlama!

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında doğalgaz kaynaklı olduğu söylenilen bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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