Kuddus isminin anlamı nedir, Kuddus ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kuddus isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kuddus ismi ne demek, Kuddus ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kuddus isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Kuddus İsminin anlamı nedir? TDK Kuddus anlamı:

Kuddus ismi Türk Dil Kurumunda Tanrı adlarındandır.Temiz, pak.Kutlu, kutsal anlamında tanımlanmaktadır.

Kuddus İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuddus ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Kuddus isminin kökeni:

Kuddus ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 58 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kuddus isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kuddus isminin rengi:

Bordo

Kuddus ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kuddus isminin Harf Analizi Nedir ?

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Kuddus ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

D : Üstün güçler, güçlü

D : Üstün güçler, güçlü

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Kuddus isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kuddus ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

U : 25

D : 5

D : 5

U : 25

S : 22

= 96 – Kuddus İsminin Numeroloji Toplamı 96’dir.

Kuddus isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kuddus ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kuddus isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 U: 3 D: 4 D: 4 U: 3 S: 1 = 17

1 + 7 = 8 Kader sayısıdır

Kuddus isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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