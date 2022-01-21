Kulak Erimi ne demek, TDK'ya göre Kulak Erimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kulak erimi ne demek? Kulak erimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kulak erimi kelimesi. Peki kulak erimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kulak erimi nedir, kulak erimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KULAK ERİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kulak erimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kulak erimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sesin işitilebileceği uzaklık

