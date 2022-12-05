Kulak kaşıntısı şikayetiyle doktora giden kadın, sebebini öğrenince dehşete düştü! Dünya üzerindeki en zehirli...

Amerika'da yaşayan Susie Torres, kulak kaşıntısı yaşadığı şikayetiyle hastaneye gidince öğrendikleri karşısında şoka uğradı.

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Kulak kaşıntısı şikayetiyle doktora giden kadın, sebebini öğrenince dehşete düştü! Dünya üzerindeki en zehirli... 1

Susie Torres, bir süredir yaşadığı kaşıntı artık bir gece yarısı dayanılmaz bir hale gelince soluğu hastanede aldı.

Kulağında kıpırtı hissettiğini söyleyen genç kadın, kaşıntının dayanılmaz bir boyuta geldiğini söyledi.

Kulak kaşıntısı şikayetiyle doktora giden kadın, sebebini öğrenince dehşete düştü! Dünya üzerindeki en zehirli... 2

Sağlık personellerinin yapmış olduğu kontrollerin ardından genç kadının kulağında bir örümcek olduğu tespit edildi.

Acilen operasyona alınan Torres, kulağındaki örümcekten kurtuldu.

Kulak kaşıntısı şikayetiyle doktora giden kadın, sebebini öğrenince dehşete düştü! Dünya üzerindeki en zehirli... 3

Şok yalnızca kulağında örümcek olduğunu öğrendikten sonra yaşanmadı. Genç kadın, kulağından çıkan örümceğin dünya üzerindeki en zehirli örümceklerden biri olduğunu öğrenince duyduklarına inanamadı.

Korkunç olay sonrası hastane çalışanları da genç kadın da dehşete düştü.

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