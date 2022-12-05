Kulak kaşıntısı şikayetiyle doktora giden kadın, sebebini öğrenince dehşete düştü! Dünya üzerindeki en zehirli...
Amerika'da yaşayan Susie Torres, kulak kaşıntısı yaşadığı şikayetiyle hastaneye gidince öğrendikleri karşısında şoka uğradı.
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Kulak kaşıntısı şikayetiyle doktora giden kadın, sebebini öğrenince dehşete düştü! Dünya üzerindeki en zehirli...
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