Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişi Nihat Özen kimdir? Müfettiş Nihat Özen biyografisi
Atama kararları 23 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yeni atamalar yapıldı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliğine atanan Nihat Özen kimdir? İşte Özen'in biyografisi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe Nihat Özen atandı. Peki Nihat Özen kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Müfettiş Nihat Özen biyografisi...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ NİHAT ÖZEN KİMDİR?
Kültür ve Turizm Bakanlığında Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı getirilirken, Fındıklı'nın yeni görevine atanmasıyla Müfettişlik koltuğuna Nihat Özen oturdu. Özen yeni görevinden önce Müfettiş Yardımcısıydı.
Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Nihat Özen Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Müfettişlik görevine getirildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Selman Fındıklı kimdir? Selman Fındıklı kaç yaşında, nereli?