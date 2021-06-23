Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişi Nihat Özen kimdir? Müfettiş Nihat Özen biyografisi Atama kararları 23 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yeni atamalar yapıldı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliğine atanan Nihat Özen kimdir? İşte Özen'in biyografisi...

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