Geçtiğimiz Ağustos ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranı ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı belirtilmişti. Kümülatif zam artışı ifadesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Kümülatif zam nedir? Kümülatif artış oranı ne demek? İşte, konu hakkında tüm detaylar...

KÜMÜLATİF NE DEMEK?

Kümülatif kelimesi, birikerek artması yani verilerin birikerek üst üste toplanması anlamına gelmektedir. Kümülasyon kelimesinin anlamı ise ‘kümelenme’ şeklinde tabir edilmektedir.

KÜMÜLATİF ZAM NEDİR? KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI NE DEMEK?

Kümülatif kelimesinin genel açıdan tanımına bakıldığında ise ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiği söylenebilir. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durum şeklinde de ifade edilmektedir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TBMM'de 2022 bütçe görüşmelerinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Tüm Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TDK ANLAMI

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında Türk kelimesine karşılık olarak, ‘kümeli’ sözcüğü karşılık geliyor. Yani Türkçe üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘kümeli’ kavramı kullanılabilir. Aynı zamanda felsefi açıdan bir bilgi ya da kümülatif bilgi biçiminde de ele alınmaktadır.