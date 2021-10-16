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Kümültü ne demek, TDK'ya göre Kümültü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kümültü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kümültü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kümültü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kümültü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kümültü ne demek, TDK'ya göre Kümültü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kümültü ne demek? Kümültü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kümültü kelimesi. Peki kümültü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kümültü nedir, kümültü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÜMÜLTÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kümültü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kümültü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırlarda, ormanlarda eğreti olarak yapılmış bekçi veya avcı kulübesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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