Kunt ne demek, TDK'ya göre Kunt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kunt ne demek? Kunt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kunt kelimesi. Peki kunt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kunt nedir, kunt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUNT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kunt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kunt kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre kunt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam



KUNT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yüksek, sur gibi kalın duvarın ardındaki küçük avluya kunt demir kapıdan girilirdi.

