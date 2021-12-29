Dünyayı kasıp kavuran salgın hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Koronavirüs hakkında ortaya atılan iddia doğru mu? Covid Kuran'da gerçekten yer alıyor mu? Covid-19'un Kur'an ayetlerinde yer aldığı söyleniyor. Peki, Koronavirüs hakkında Kur'an ayetleri ne söylüyor? İşte, Kuran'da Covid-19 geçiyor mu? Koronavirüs Kuran'da hangi ayette anlatılıyor? sorularının yanıtları...

KURAN'DA COVİD-19 GEÇİYOR MU? KORONAVİRÜS KURAN'DA HANGİ AYETTE ANLATILIYOR?

Twitter'da da gündem olan "Kuran'da Covid" başlığı, Müslümanların kafasını karıştırdı. Peki, Covid gerçekten Kur'an ayetlerinde yer alıyor mu? Hangi ayette geçiyor?

Öncelikle Duhan suresinin Covid'e dayatılan anlamlarına bakalım;

10-11- Göğün açık bir duman getireceği günü bekle.(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır. İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler.

14- Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz

15- Biz azabı biraz hafifleteceğiz, kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz.

16- Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.

16- Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz.

Duhan suresinde dikkat çekilen 11. ayet kilit noktasıdır. "Göğün açık bir duman getireceği günü bekle.(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır. İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler." ayetinin 11. ayet olması ve Koronavirüs'ün;

11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde ilk kez görülmesi, rakamların şifresine dikkat topluyor.

11 Ocak 2020 Covid-19 virüsünün tam genom dizilimi ilk kez açıklanıp GenBank'a yüklendi.

11 Şubat 2020 DHÖ yeni hastalığın resmi adını açıkladı.

11 Mart 2020 DHÖ dünya çapında Covid-19 pandemisi ilan etti.

11 Mart 2020 Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

11 Nisan Covid-19 nedeniyle Türkiye'de ilk kez sokağa çıkma yasağı geldi.

Peki, bu 11 rakamının sırrı nedir? Henüz bilinmiyor.

Kur'an-ı Kerim'de tıpkı 11 rakamı gibi 40 rakamına da dikkat çekilmiştir.