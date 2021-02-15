Kur'an'da kaç tane peygamber ismi geçiyor?

Gönderilen peygamberlerin sayısı konu­sunda Kuran'da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste peygam­berlerin sayısının 124.000 olduğu, bunlardan 315'ini resullerin teşkil ettiği haber verilmektedir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 266). Fakat bir âyette "Andoteun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssala­rını anlattığımız kimseler de var. Sana kıssalarını bildirmediğimiz kimseler de var..." (el-Mü'min 40/78) buyurulması göz önünde bulundurulursa peygam­berlerin sayısı ile ilgili bir rakam belirlemeksizin "Hz. Âdem'den Hz. Mu­hammed'e kadar gönderilmiş olan peygamberlerin hepsine inandım, hep­sinin hak ve gerçek olduklarını kabul ettim" demek daha uygundur.

Kur'an'da adı geçen peygamberler şunlardır: Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshâk, Ya‘küb, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs, Elyesa‘, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed.

Bunlardan başka Kur'an'da üç isim daha zikredilmiştir. Fakat onların peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı vardır. Bunlar Üzeyir, Lokmân ve Zülkarneyn'dir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı