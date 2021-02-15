Çukur 116. canlı izle | Çukur son bölüm canlı izle Show TVAmel Defteri nedir? Ashâb-ı yemîn, Ashâb-ı şimâl ne anlama gelir?Mahşer (Haşir) ne demek, ne anlama geliyor?Ba‘s ne demek? Ba s nedir?Küçük, Büyük Kıyamet Alametleri Nelerdir? Kıyamet ne zaman kopacak?Esra Erol canlı yayını bugün 15 Şubat Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEAhiretin varlığına deliller nelerdir? Ahiretin Varlığının İspatıKız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildiAhiret Günü ne demek? Âhirete İman ne anlama geliyor?Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. DİN
  3. Kur'an'da kaç tane peygamber ismi geçiyor?

Kur'an'da kaç tane peygamber ismi geçiyor?

​​​​​​​İlk peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar pek çok peygamber gelip geçmiştir. Peki kur'an'da kaç tane peygamber ismi geçiyor?

Kur'an'da kaç tane peygamber ismi geçiyor?

Gönderilen peygamberlerin sayısı konu­sunda Kuran'da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste peygam­berlerin sayısının 124.000 olduğu, bunlardan 315'ini resullerin teşkil ettiği haber verilmektedir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 266). Fakat bir âyette "Andoteun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssala­rını anlattığımız kimseler de var. Sana kıssalarını bildirmediğimiz kimseler de var..." (el-Mü'min 40/78) buyurulması göz önünde bulundurulursa peygam­berlerin sayısı ile ilgili bir rakam belirlemeksizin "Hz. Âdem'den Hz. Mu­hammed'e kadar gönderilmiş olan peygamberlerin hepsine inandım, hep­sinin hak ve gerçek olduklarını kabul ettim" demek daha uygundur.

Kur'an'da adı geçen peygamberler şunlardır: Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshâk, Ya‘küb, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs, Elyesa‘, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed.

Bunlardan başka Kur'an'da üç isim daha zikredilmiştir. Fakat onların peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı vardır. Bunlar Üzeyir, Lokmân ve Zülkarneyn'dir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

bdc84lnc.jpgevden-cikarken-okunmasi-gereken-dualar-nelerdir-1517559069-2295.pngdiyet-sinav-duasi-var-mi-fiili-dua-ne-demektir-13573459-3539-amp.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT