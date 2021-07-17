Kurban Bayramı namazı kılınışı resimli 2021| Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Bayram denince ilk akıllara gelen ritüellerden biri bayram namazıdır. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında cemaatle birlikte kılınan bayram namazını vatandaşlar isterlerse evlerinde de kılabilecekler. Bunun yanında vatandaşlar bayram namazını nasıl kılacaklarını bilmedikleri için namazın kılınışını araştırmaya başladılar. Bizler de sizler için Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı resimli 2021...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Kurban Bayramı namazı, cemaatle kılınır. İki rekat olarak kılınan namaz vaktinde imam- hatip bayram namazı için niyet eder. Daha sonra cemaatte imama veya hatibe uymaya niyet eder. Bayram namazı aşama aşama şu şekilde kılınır:

-İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

-Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

-İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur.

-Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakır.

-Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

-İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

-İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

-Akabinde aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilir, eller yine yana bırakılır.

-Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır.

-İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" delinecek kadar beklenir.

-Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Öte yandan bayram namazlarının her iki rekatında diğer namazlara göre üçer tekbir getirilmesine "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd" cümlelerinden oluşur.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI RESİMLİ 2021