Kurban bayramı öncesi arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Kurban Bayramı’ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olarak bilinen arefe günü; Ramazan Bayramı’ndan önceki gün için de kullanılan bir tabirdir. Bu günde ibadetler Allah katında kat ve kat daha sevaptır, Allah'ın bu gün içerisinde ondan af dileyen ve ona ibadet eden tüm kullarını affedeceğini biliyoruz. Arefe günü oruç tutmanın faziletlerini Peygamber efendimizin hadislerinden de öğrenebiliriz. Sizler için haberimizde arefe günü oruç tutmanın sevaplarını araştırdık..

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Müslümanlar arefe günü içinde hazırlıklara başladı. Okunan kuranların, çekilen zikirlerin, kılınan namazların yanı sıra oruç tutmanın da önemi merak ediliyor. Arefe günü oruç tutulur mu soruları gündemde.

Kurban Bayramı öncesi Arefe gününde dileyen oruç tutabilir bunun hiçbir maksadı yoktur, ancak Kurban Bayramı'nda oruç tutulmayacağını bilmelidir. Arefe gününde yapılması en çok önerilen ibadetlerin başında oruç tutmak gelir. Bu gün oruç tutulmasının önemi ile ilgili Peygamber efendimiz (s.a.v)'ın hadisleri bulunmaktadır. "Arefe gününde oruç tutmayla ilgili bir hadis vardır. “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197)

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Arefe günü oruç tutmak sevabı bol olan bir ibadet türüdür. Arefe günüde oruç tutmanın fazileti dini kaynaklarda da belirtilmiştir. Bu konuya detaylı şekilde değinecek olursak Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından aktarılan bir hadisle giriş yapmak uygun olacaktır:

“Ebu Katâde (ra) der ki: Resulullah’a (asm) arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da şöyle buyurdu: “O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” (Müslim)

Beyhakî’nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir:

Resulullah (asm): “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” derdi. (Taberanî)

Hz. Aişe ise arefe günü tutulan oruçla ilgili şöyle söyler: “Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: ‘Bunlar ne istiyorlar?’ der.” (Müslim, Hacc 436)

“Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40)