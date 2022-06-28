Kurban Bayramı’nda marketler açık mı, kapalı mı 2022? A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSA, Hakmar çalışıyor mu?​​​​​​​

Kurban Bayramı’nda marketler açık mı, kapalı mı 2022? Kurban Bayramı’nda market ihtiyaçları olacak olanların araştırdığı ilk konu A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSA, Hakmar gibi marketlerin çalışıyor durumda olup olmadığıdır. İşte tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI’NDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI 2022? A-101, ŞOK, BİM, CARREFOURSA, HAKMAR ÇALIŞIYOR MU?

Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

​​​​​​​

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler, Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, bayramın 1. günü marketlerin öğle saatlerinde açılması bekleniyor.