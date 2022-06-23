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Kurban Bayramı’nda PTT açık mı, kapalı mı ? PTT Kargo Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kargo göndermek isteyen ya da kargo bekleyen vatandaşlar PTT'nin bayramda çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Kurban Bayramı’nda PTT açık mı, kapalı mı ? PTT Kargo Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu? konu ve soru başlıkları arama motorlarında sıkça aratıldı.

Kurban Bayramı’nda PTT açık mı, kapalı mı ? PTT Kargo Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Farklı şehirlerden kargo bekleyenler ya da kargo göndermek isteyenler, PTT'nin Kurban Bayramı'nda hizmet verip vermediğini merak ediyor. Kurban Bayramı’nda  PTT açık mı, kapalı mı ? PTT Kargo Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları...

Kurban Bayramı’nda PTT açık mı? PTT Kargo Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu?

KURBAN BAYRAMI'NDA PTT AÇIK MI, KAPALI MI? PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların hangi günlerde çalıştığı özellikle de Kurban Bayramı'nda hizmet verip vermediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. PTT Kargo şirketi, sadece hafta içi hizmet verirken hafta sonları çalışmıyor.

Kurban Bayramı’nda PTT açık mı? PTT Kargo Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu?

İnsanlar tarafından çokça merak edilen PTT, henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Kurban Bayramı'nda müşterilerine hizmet vermemesi bekleniyor. Kamu kurumu olan PTT, resmi tatil ve bayramlarda hizmet vermemektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklaması sonrası PTT şubeleri, 12-13-14-15 Temmuz tarihlerinde kapalı olacak. PTT, 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren vatandaşlara hizmet verebilecek. 

Kurban Bayramı’nda PTT açık mı? PTT Kargo Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu?

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