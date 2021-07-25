Kurban Bayramının bilançosu açıklandı! Kimi denizde boğuldu, kimi trafik kazasında öldü... Kurban Bayramı bilançosu belli oldu. Sadece 9 günde meydana gelen trafik kazalarında 46 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de suda boğularak can verdi.

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Kurban Bayramı tatilinin süresince yurdun farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları ve boğulmalarda can kaybı ürküttü. Her yıl bayram tatillerinde ailesiyle keyifli vakit geçirmek için yollara düşen vatandaşlardan bazıları trafikte bazıları da suda ölüyor. Bu yıl 9 günlük tatil süresince trafik kazalarında 46 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi de yaralandı. Ülkede tatilini denizde geçirenlerin 43'ü de suda boğularak yaşamını yitirdi. GEÇMİŞ YILLARDA YAŞANAN KAZALARIN BİLANÇOSU 2017 yılında 10 günlük bayram tatilinde 122 kişi, 2018 yılında 8 günlük bayram tatilinde 125 kişi, 2019 yılında 5 günlük bayram tatilinde 53 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirmişti. 2020 yılında 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasındaki 5 günlük bayram tatilinde ise 60 can kaybı yaşandı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü