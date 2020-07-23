Milyonlarca vatandaşın dini vecibelerini yerine getireceği Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların akıllarında birçok soru işareti bulunuyor. Bu soru işaretlerinden bazıları ise, Kurban dağıtımı nasıl olmalı? Kurban eti nasıl pay edilir? İşte bu soruların cevapları haberimizde...

KURBAN DAĞITIMI NASIL OLMALI?

Et, yoksul ya da varlıklı olması, müslüman olup olmaması fark etmeden istenildiği şahsa verilebilir. Etin dağıtımı konusundaki genel usul ise etin üçte birini evde bırakmak, üçte birini komşulara üçte birini ise yoksullere vermek şeklindedir. Bu dinimizce müstehaptır. Kurban etinin hepsini kendi evinde kullanmak ya da hepsini yoksullere vermek de caiz görülmüştür. Kurban etinin dağıtılmaması kurban kesen bireyin yeterli parasal durumunun olmaması ya da çocuk adedinin çok olması ya da evin kalabalık olması halinde ideal görülmüştür.

1-Üçte biri kurban kesemeyen yoksul fukaraya sadaka olarak verilir.

2-Üçte birisi ile evine gelen akraba ve dostlarına ikram yapılmak üzere eve ayrılır.

3-Geriye kalan üçte birini ise, evdeki çoluk çocuğuna yiyecek ve nafaka olarak ayrılabilir.

KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR?

Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanın eti tartılarak ve eşit olarak paylaşılmalıdır. Etin, yağ, sakatat ve yenilen her şeyi paylaşılabilir. Eti ölçmeden ve tartmadan dağıtmak caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

Kurban etini tartarak eşit olarak böldükten sonra kurban kesen kişilerin aralarında kura çekmeleri faydalı olur. Bir malı, kurban kesen ortaklar arasında paylaşmak için, kura çekmek caiz ve sünnettir. Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.

Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir. Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.