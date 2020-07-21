Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce müslümanın Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmesi bekleniyor. Kurban Bayramı vesilesi ile en çok merak edilen konular arasında, kurban duası nedir? Kurban duası nasıl yapılır? soruları yer alıyor. Peki, Kurban duası nedir? Kurban duası nasıl yapılır? İşte, Diyanet'in o konu hakkındaki cevabı...

KURBAN DUASI NEDİR? NASIL YAPILIR?

Kurban keserken dua okunması gerekir. Edilen dualar sayesinde kesilen kurban daha da bereketlenir. Sevabı da çoktur. Kurbanı kesecek olan kişilerin hep beraber dua etmesi önerilir. Dua ve tekbirle dua faslı sona erdiğinde, bilirkişi kurbanı kesmek için işe koyulabilir.

Kurban kesimi için öncelikle niyet edilir ve şu dua dillerden dökülür:

“Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn.”

Kurban duası Türkçe meali şöyledir:

“Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah’a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım.”

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd” Bu tekbirin Türkçe karşılığı “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.” olarak ifade edilir. Daha sonra kurban kesilir ve kurban kesen kişi şükür amaçlı 2 rekat namaz kılmalıdır.