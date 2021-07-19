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Kurban edilecek hayvanın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Kurban edilecek hayvanın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetiyle ilgili merak edilenleri sıkça sorulan sorular bölümünde yayınladı.

Kurban edilecek hayvanın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddi durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, başka bir hayvanı kurban olarak keser.

Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır.

Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V, 66

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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