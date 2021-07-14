Kurbanın 4. günü kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurbanın 4. günü kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? merak edilen konular arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 kurban ibadetiyle ilgili merak edilenleri sıkça sorulan sorular bölümünde yayınladı.
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.
Kurbanın 4. günü kesilir mi?
Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.
Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı