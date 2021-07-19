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Kurbanın kanın alna sürülmesi caiz midir, dinimizde yeri var mı? Diyanet açıklık getirdi!

Kurbanın kanın alna sürülmesi caiz midir, dinimizde yeri var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetiyle ilgili merak edilenleri sıkça sorulan sorular bölümünde bu konuya açıklık getirdi.

Kurbanın kanın alna sürülmesi caiz midir, dinimizde yeri var mı? Diyanet açıklık getirdi!

Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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