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Kurbanın yenilmeyecek yerleri neresidir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Kurbanın yenilmeyecek yerleri neresidir? sorusu Kurban ibadetini gerçekleştiren vatandaşların merakla internet aracılığıyla baktığı konulardan. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurbanın yenilmeyecek yerleri neresidir? sorusuna kurban ibadetiyle ilgili merak edilenleri sıkça sorulan sorular bölümünde yayınladı.

Kurbanın yenilmeyecek yerleri neresidir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Kurban yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Bu organların ne yapılması gerekir?

Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 553; el-Fetâva’l-Hindiyye, VI, 495).

Bir hadisi şerifte Hz. Peygamberin (s.a.s.), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 12).

Bununla birlikte Malikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir (Uleyş, Şerhu minah, V, 8-9; Zekeriyyâ el-Ensârî, Esne’l-metâlib, IV, 256).

Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla, kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

Kurbanın yenilmeyecek yerleri neresidir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!Kurbanın yenilmeyecek yerleri neresidir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!Kurbanın yenilmeyecek yerleri neresidir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

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