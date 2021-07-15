Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı? Kurbanlık hayvanın yünü kesilir mi? Diyanet

Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı? Kurbanlık hayvanın yünü kesilir mi?

Bir kimse, kendi evinde besleyip büyüttüğü bir hayvanı, kurban olarak keseceğine karar verse; bu hayvanın gücünden veya dişi ise sütünden yararlanabilir.

Fakat kurban olarak alınan bir hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak uygun değildir. Çünkü bu durumda hayvan satın alınmasından itibaren kurbanlık olarak belirlenmiş olmaktadır.

Şayet böyle bir hayvandan yararlanılmışsa, yararlanma bedeli sadaka olarak verilmelidir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 371; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 475-476).

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı